الدكتورة صفاء صلاح : الممرض المصري أفضل من الأوروبي ومناهجنا تتفوق

قالت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، أن المناهج التى تدرس فى كليات ومعاهد التمريض فى مصر أعلى من المناهج التى يتم تدريسها فى دول الاتحاد الأوربي





أوضحت أن فى مصر تتميز مناهجنا بالوفرة الكبيرة فى المعلومات الطبية والمعدل حيث ما يتم دراسته هنا لطالب فى المعهد الفنى التمريض يتم تدريسه هناك فى البكالوريوس وان دول الاتحاد الأوربي يوجد لديها نقص فى كليات التمريض بالإضافة الى أننا لدينا زيادة فى عدد سنين الدراسة عنهم حيث تكون الدراسة هناك 3 سنوات فقط .









اضافت عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان أنه أصبح هناك أقبال كبير على الممرضين المصرين فى المانيا ودول الاتحاد الأوربي وان سوق العمل والطلب على طلاب الخريجين من كليات التمريض المصري يشهد اقبال كبير جدآ فى الفترة الأخيرة فى ظل جاحة فيروس كورونا وذلك عائد على التميز التى يتواجد فى كليات ومعاهد التمريض لدينا بالإضافة الى التدريب العلمى الذين نقوم بتوفيره لطلابنا حتى يكونو على كفاءه عالية ومهارة كبيرة .





واشارت الدكتورة صفاء الى أن جميع كليات قطاع التمريض تقوم بعمل امتحانات الكترونية فى مواد التمريض وذلك لتجديد رخصة مزاولة المهنة ولجعل الممرض على إطلاع دائم لكل ما هو جديد وتجنبه الاعتماد على ما هو قد تحصل علية فى الكلية فقط وذلك الاختبار يتعمل عمله فى الدول العربية و دول الاتحاد الاوربى، وان هذه الاختبار كان قد أقيم كتجربة منذ سنتين ولكنه توقف الان بسبب جائحة كورونا .





وكانت قد قالت عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، أن الكلية حريصة على مجابهة التطورات فى المجال الطبي وأن يتم تطوير المناهج الدراسية الطلاب لتلائم مواكبة لسوق العمل والتطور المحيط.





ونوهت الدكتورة صفاء على أنه لا بد الطالب من عدم الاكتفاء بالكتاب الجامعي وأنه يجب عليه من زيادة حاصلته العلمية بإطلاع على الكتب والمصادر العلمية، وأن الكلية بتعاون مع الجامعة تقوم بتوفير العديد من الكتب العربية والأجنبية والمصادر الطبية الكبيرة من خلال مكتبة الكلية والتى يتم تخصيص أوقات لطلاب الكلية الاطلاع كما أن المكتبة مزودة بخدمة الانترنت لزيادة البحث والطلاب، مع تواجد دكتور مشرف على الطلاب للمساعدة ولتوجيه وبذلك يتكون لدى الطالب وعى معرفى ويصبح قادر على تطبيق التعليم الذاتى.



