حملة مكبرة لضبط مخالفي ارتداء الكمامة في أسواق الوادي الجديد

قاد كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد ، حملة مكبرة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة الطبية فى الأسواق ووسائل المواصلات العامة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ الوادي الجديد فى هذا الشأن، وتم تحرير عدة محاضر مخالفه لعدم ارتداء الكمامة.





كما نفذت رئاسة مركز باريس حملة أخرى بالتنسيق مع الإدارة التموينية والصحة، بعمل لجنة مرورية علي المحال التجارية، وقد تم تحرير 5 محاضر تموينية و2 بدون كمامات، وقد تم التنبية المشدد علي جميع المواطنين واصحاب المحالات التجارية بارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية ضد فيروس كرونا .

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وفى سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، عن توافر كميات من الأسماك الطازجة إنتاج مفيض الخور جنوب مركز باريس، ويتم طرحها فى منافذ البيع بالمدينة باسعار مخفضة، وذلك فى إطار تشجيع المنتج المحلى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك الطازجة.





من جانب اخر كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد شهد ختام الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة ونقابة الزراعين بالمحافظة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، علي مدار ثلاثة أيام لتدريب الشباب علي مراحل إنتاج الحرير وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة.





وعرض المحافظ خلال لقائه مع المتدربين البالغ عددهم ٢٠٠ شاب وفتاة التيسيرات التي تتيحها المحافظة للشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة غير تقليدية توفر فرص عمل لهم، ومن بينها مبادرة زراعة التوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، مؤكدا علي تقديم كافة الإستشارات والخبرات العلمية في هذا المجال بالتعاون مع قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات ، لتقديم المعلومات اللازمة لنجاح المشروع.

وفي الختام، قام الزملوط بتسليم الشهادات للمتدربين، مشيرًا إلي إلحاق المتميزين منهم بدورة تدريبية متقدمة بمعهد بحوث وقاية النباتات ، بناء على نتيجة الإختبار الذي يخضعون له.

ونجحت محافظة الوادي الجديد في تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بعد أن طرح أحد شباب المحافظة الفكرة على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتمت الموافقة عليها وتنفيذها على مساحة 50 فدان وأصبحت مشروعا حكوميا يدعمه مجلس الوزراء والذي قرر التوسع فى المشروع وإعادة إنشائه مرة أخرى بالمحافظة وتم تخصيص 1000 فدان لتنفيذ المشروع.



