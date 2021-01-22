محافظ بورسعيد يستقبل رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو

محمد امام استاذ الأوعية الدموية بمعهد القلب ومستشفي النصر ، وذلك لمناقشة سبل تطوير المجال الطبى فى قسم القلب والقسطرة بمحافظة بورسعيد وخاصة بعد الطفرة الملحوظة فى منظومة الصحة ببورسعيد بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل و تطوير الكوارد الطبية على أعلى مستوى .





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واستعرض المحافظ مع رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو عدد من الملفات الخاصة بالتعاون بين المحافظة و جامعة باليرمو الإيطالية فى مجال أمراض القلب والشرايين بما يحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة فى هذا المجال .



