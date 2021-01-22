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فن

نسرين أمين تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:50 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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محمد بدران
هنأت الفنانة نسرين أمين النجمة ياسمين صبري بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت  صورة لها عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام".



وكتبت نسرين  أمين علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي ياسمين صبري".



صادف أمس الخميس الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.



وتزوجت ياسمين صبري مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج. 


واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 


واستطاعت ياسمين صبري أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية. 


نسرين أمين تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها
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