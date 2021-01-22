إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان









قال المهندس رفعت اسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه جارى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، تعد الأكبر على مدار تاريخها؛ سيتم من خلالها القضاء على مشكلات وأزمات مياه الشرب فى المناطق المرتفعة، وفصل الصيف وفى المواسم والاعياد، من خلال الاعتماد على نظام الخزانات الكبرى وتدعيم الروافع، إحلال لشبكات انحدار الصرف الصحى وخطوط الطرد وبعض المحطات مما يستوعب تدفقات الصرف الصحى بالمدينة والقضاء على الطفوحات بها.





وأضاف أن قرى نصر النوبة تودع هذا الصيف مشكلات المياه بها بعد الانتهاء من محطة عنيبة الجديدة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوم ودخولها الخدمة، يساهم فى زيادة الضغوط بعنيبة والوزان وخريت، وكذلك تدعيم المحطة القديمة وعمليات والأحلال والتجديد لخط فطيرة وادى العرب ، ودعم محطة فطيرة وزيادة قدرتها، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطات: (قسطل وتوشكى وابوسمبل).





وأشار إلى أنه جارى تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بسنقارى والسبوع والذى سيشمل إنشاء خزان ارضى وإعادة تشغيل خزان قديم، وكذلك إحلال وتجديد شبكات بطول 21 كيلو متر.





وتابع أنه جارى تنفيذ "محطة صرف صحى الحاجر " بطاقة تصميمية 14 ألف متر مكعب يوم والتى تخدم قرى الحاجر بادفو، ومشروع صرف صحى العطوانى والذى يشمل خطوط انحدار وخطوط طرد ، ومحطة رفع.



