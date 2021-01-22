ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:52 م
المهندس رفعت اسماعيل
المهندس رفعت اسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوا
Advertisements
محمد بدران


قال المهندس رفعت اسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه جارى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، تعد الأكبر على مدار تاريخها؛ سيتم  من خلالها  القضاء على مشكلات وأزمات مياه الشرب فى المناطق المرتفعة، وفصل الصيف وفى المواسم والاعياد، من خلال الاعتماد على نظام الخزانات الكبرى وتدعيم الروافع، إحلال لشبكات انحدار الصرف الصحى وخطوط الطرد وبعض المحطات مما يستوعب تدفقات الصرف الصحى بالمدينة والقضاء على الطفوحات بها.

وأضاف أن قرى نصر النوبة تودع هذا الصيف مشكلات المياه بها بعد الانتهاء من محطة عنيبة الجديدة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوم ودخولها الخدمة، يساهم فى زيادة الضغوط بعنيبة والوزان وخريت، وكذلك تدعيم المحطة القديمة وعمليات والأحلال والتجديد لخط فطيرة وادى العرب ، ودعم محطة فطيرة وزيادة قدرتها، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطات: (قسطل وتوشكى وابوسمبل).

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بسنقارى والسبوع والذى سيشمل إنشاء خزان ارضى وإعادة تشغيل خزان قديم، وكذلك إحلال وتجديد شبكات بطول 21 كيلو متر.

وتابع أنه جارى تنفيذ "محطة صرف صحى الحاجر " بطاقة تصميمية 14 ألف متر مكعب يوم والتى تخدم قرى الحاجر بادفو، ومشروع صرف صحى العطوانى والذى يشمل خطوط انحدار وخطوط طرد ، ومحطة رفع.

وأوضح أنه تم القضاء على مشكلات المياه بمنطقة الكمبيل بكوم امبو، إضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات وفقا للإحتياجات والمعايير الفنية والهندسية، بدعم ومتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مياه القناة: محطات صرف صحي بورسعيد تعمل جيدا وآخر يدخل الخدمة قريبا

«الشيوخ ومياه سوهاج» يبحثون موقف مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

محافظ أسوان: تجديد 816 منزلا بقرى نصر النوبة بتكلفة 400 مليون جنيه

20 قرية ومنطقة بأسوان تناشد المسئولين بإعادة تشغيل المياه

خلال 2020.. الإسكان تنتهى من 85 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي.. والمنوفية الأولى في مشروعات ISSIP2 الممولة من البنك الدولي

حصاد الإسكان فى 2020.. 8.5 مليار جنيه لمشروعات المرافق.. و23.4 مليار جنيه لمشروعات الإسكان.. واستكمال منحة ISSIP2 الممولة من البنك الدولى بمحافظات الدلتا

ترشيحاتنا

وزير الرياضة العراقي: نجاحات الأهلي فخر للرياضة العربية

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

خلو بالكم من نفسكم.. بماذا نصح الرئيس السيسي طلبة أكاديمية الشرطة |فيديو

احذروا القادم.. مدينة سعودية تسجل 3 درجات تحت الصفر

كان ضرورى أزوركم.. الرئيس السيسي يكشف سبب زيارته لـ طلبة أكاديمية الشرطة

الكلب والجرو.. ظاهرة فلكية شتوية في سماء السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض