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محافظات

تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:25 م
انفجار سيارة
انفجار سيارة
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انجي هيبة
تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انقلاب سيارة تحمل 250 أسطوانه غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند الكيلو 86.

جاء ذلك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان، متجهه الي مستودع سرابيوم، بالكيلو 86 الصحراوي. 

وعلي الفور وجه محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية، وعلي رأسها اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف بالانتقال إلى مكان الحادث. 

كما جرى الدفع ب7 سيارات إطفاء و 3 سيارات أسعاف و السيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق .

وتبين أن إطار السيارة الأمامي انفجر، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة باتجاة الرمال؛ مما أدي إلي انقلابها واشتعال النيران في 10 أسطوانات وانفجارها، وتمت السيطرة علي الحريق، وفتح الطريق مجددا أمام حركة المرور.
تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور
تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور
تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور
تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور
تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور
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