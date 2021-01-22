تحمل 250 أنبوبة.. تفاصيل انفجار سيارة الغاز على "الإسماعيلية الصحراوي".. صور

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، حادث انقلاب سيارة تحمل 250 أسطوانه غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي ، عند الكيلو 86.





جاء ذلك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز ، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان ، متجهه الي مستودع سرابيوم ، بالكيلو 86 الصحراوي.





وعلي الفور وجه محافظ الإسماعيلية ، الأجهزة التنفيذية ، وعلي رأسها اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين ، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف بالانتقال إلى مكان الحادث.





كما جرى الدفع ب7 سيارات إطفاء و 3 سيارات أسعاف و السيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق .



