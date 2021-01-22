أسعار العملات العربية خلال ختام تعاملات الأسبوع

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سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا . وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش .وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .



وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.وشهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا في ختام تعاملات الاسبوع وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا مقارنة بمستهل التعاملات الاسبوعية .وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .