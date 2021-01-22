ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:01 م
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

وشهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا في ختام تعاملات الاسبوع وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا مقارنة بمستهل التعاملات الاسبوعية .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .

اقرأ أيضا:
سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض