بيان عاجل من الإمارات بشأن صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية

أكدت دولة الإمارات أنها وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، لشراء حوالي 50 طائرة من طراز F-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة بقيمة 23 مليار دولار.





وذكر بيان نشرته سفارة الإمارات في واشنطن على موقعها الإلكتروني، أنه قد تم الانتهاء من خطابات الاتفاق يوم الثلاثاء لتأكيد شروط الشراء ومنها التكاليف والمواصفات الفنية وجداول التسليم المتوقعة.





وأشار البيان إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض في ديسمبر الماضي، محاولات منع إتمام الصفقة.





وقالت السفارة إن الإمارات ملتزمة بخفض التصعيد في المنطقة، مع خلق مناخ لحوار إقليمي جديد.





وأوضح البيان أن الصفقة الأخيرة تؤكد أهمية الشراكة الإماراتية الأمريكية من خلال تعزيز التعاون العسكري لمواجهة التهديدات الإقليمية.



