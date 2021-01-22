كانت سايحة في دمها.. والد روان ضحية البناء المخالف يروي تفاصيل مفجعة بعد وفاة ابنته

روى محمد عامر والد "روان"، ضحية البناء المخالف في محافظة القليوبية بعد سقوط مخلفات مواد تكسير عليها خلال البناء ليلا، تفاصيل وفاة ابنته.





وقال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "أنا كنت في شغلي وزوجتي اتصلت بي الساعة 6 مساءً قالت لي روان بتموت فيه حاجة وقعت عليها من العمارة وجريت زي المجنون علشان أشوف اللي حصل".





وأضاف: "أخت روان التوأم كانت نازلة بالصدفة لقت أختها نايمة تحت المقطورة سايحة في دمها.. زوجتي نزلت صوتت في الشارع واتصلت علي الإسعاف.. وصاحب الشقة أخدها لمستشفي الجامعة وجرى وكانت متوفية قبل وصولها المستشفى"، متابعا: "روان بنتي كانت عروسة في أولي جامعة وكانت نازلة تودي ورق لصاحبتها".



