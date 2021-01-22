ميلان يتعاقد مع توموري معارًا من تشيلسي





ورحب ميلان بالوافد الجديد توموري، الذي انضم للنادي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء بصفة دائمة للنادي الإيطالي.





ولعب توموري لصفوف تشيلسي، وتمت إعارته من قبل لفرق برايتون أند هاف ألبيون وديربي كاونتي وهال سيتي، وسجل مشاركته الأولى مع البلوز عام 2016.





وتشير التقارير الصحفية إلى أن قيمة شراء اللاعب بشكل نهائي إن أراد ميلان ذلك، تقدر بمبلغ 24 مليون يورو.





وسيرتدي فيكايو توموري مع فريقه الجديد ميلان، القميص رقم 23 بحسب ما أعلن الفريق.

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع فيكايو توموري قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، لنهاية الموسم الجاري 2020-2021 على سبيل الإعارة.