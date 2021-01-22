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تحمل 250 اسطوانة.. انفجار سيارة غاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق والتحريات: اختلال عجلة القيادة السبب

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:45 م
انفجار سيارة غاز
انفجار سيارة غاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
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انجي هيبة
انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي
السيطرة علي الحادث خلال ١٠ دقائق والمحافظ يتابع لحظيا 
التحفظ علي السائق لاستجوابه 
الدفع بـ ٧ سيارات اطفاء و٣ سيارات اسعاف  


شهد طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، اليوم، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، مما ادي الي انفجارها عقب خروج السائق والذي اصيب بكدمة بالكتف اثناء محاولة انقاذه. 

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد انفجار  سيارة انابيب غاز منزلى قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الاسماعيلية.

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انفجار  سيارة تحمل 250 أسطوانه غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند الكيلو 86.

جاء ذلك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان، متجهه الي مستودع سرابيوم، بالكيلو 86 الصحراوي. 

وعلي الفور وجه محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية، وعلي رأسها اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف بالانتقال إلى مكان الحادث. 

كما جرى الدفع ب7 سيارات إطفاء و 3 سيارات أسعاف و السيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق .

وتبين أن إطار السيارة الأمامي انفجر، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة باتجاة الرمال؛ مما أدي إلي انقلابها واشتعال النيران في 10 أسطوانات وانفجارها، وتمت السيطرة علي الحريق، وفتح الطريق مجددا  أمام حركة المرور.

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين علي سائق سيارة الانابيب المشتعلة  بطريق الاسماعيلية القاهرة وذلك لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة. 

واعادت ادارة المرور فتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات بعد السيطرة علي انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز الطبيعي.

وتم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، وشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحاما بسبب عمل المرور علي رفع بقايا السيارة واسطوانات الغاز.
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