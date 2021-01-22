تحمل 250 اسطوانة.. انفجار سيارة غاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق والتحريات: اختلال عجلة القيادة السبب

انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي

السيطرة علي الحادث خلال ١٠ دقائق والمحافظ يتابع لحظيا

التحفظ علي السائق لاستجوابه

الدفع بـ ٧ سيارات اطفاء و٣ سيارات اسعاف

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد انفجار سيارة انابيب غاز منزلى قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الاسماعيلية.

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، حادث انفجار سيارة تحمل 250 أسطوانه غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي ، عند الكيلو 86.





جاء ذلك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز ، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان ، متجهه الي مستودع سرابيوم ، بالكيلو 86 الصحراوي.





وعلي الفور وجه محافظ الإسماعيلية ، الأجهزة التنفيذية ، وعلي رأسها اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين ، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف بالانتقال إلى مكان الحادث.





كما جرى الدفع ب7 سيارات إطفاء و 3 سيارات أسعاف و السيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق .



