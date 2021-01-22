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مستشار وزيرة الصحة تعلن بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن الأطقم الطبية سوف تتلقى لقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت "قدري"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه تم البدء في توزيع اللقاح علي مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.

وأشارت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إلي أن جميع الأطقم الطبية سوف تتلقي اللقاح وليس الأطباء.

وأوضحت أن التطعيم لن يكون إجباريا وسوف يكون حسب رغبة الفرد، لافتة إلي أنه تم إطلاق الموقع الخاص بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا.
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