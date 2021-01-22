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ديني

وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب يشكر الأوقاف على جهودها في افتتاح المساجد

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:06 م
اسامة العبد
اسامة العبد
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محمود ضاحي
وجه الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على جهودها في افتتاح المساجد وعمارتها ، جاء ذلك خلال افتتاحه والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط لمسجد البرش بقرية السيالة بدمياط.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت اليوم الجمعة (24) مسجدًا ، وأن إجمالي ما تم افتتاحه من بداية سبتمبر ٢٠٢٠ حتى تاريخه بلغ (762) مسجدًا.


وأصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتعديل المواد أرقام ( 7 – 30 – 47 - 52) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 79 باجتماعها الثاني بتاريخ 25 / 6 / 2020م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصرى ورئيس الوزراء .


وفي سياق اخر أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، و أحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما ، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر ، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
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