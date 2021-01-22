وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب يشكر الأوقاف على جهودها في افتتاح المساجد

وجه الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على جهودها في افتتاح المساجد وعمارتها ، جاء ذلك خلال افتتاحه والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط لمسجد البرش بقرية السيالة بدمياط.





جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت اليوم الجمعة (24) مسجدًا ، وأن إجمالي ما تم افتتاحه من بداية سبتمبر ٢٠٢٠ حتى تاريخه بلغ (762) مسجدًا.









وأصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتعديل المواد أرقام ( 7 – 30 – 47 - 52) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.





وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 79 باجتماعها الثاني بتاريخ 25 / 6 / 2020م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصرى ورئيس الوزراء .









وفي سياق اخر أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة سلمان محمد أحمد سليمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر ، و أحمد محمد جمال الدين هزاع – إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهما ، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.







