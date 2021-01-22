خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم، مساعدة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدوائية، إنه سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.
وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سوف يتم البدء أولا بتطعيم الأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل والصدر والحميات.
وأوضحت مساعدة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدوائية، أنه يتم حاليا تنسيق وتوزيع التلقيحات الطبية بشكل عادل لضمان تناول الجرعة الثانية للقاح كورونا في موعدها المحدد.
وأشارت مساعدة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدوائية، إلي أن الأطقم الطبية لها الأولوية في تناول اللقاح لأنها خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، متابعة أنه بعد الانتهاء من تناول الأطقم الطبية للقاح، سوف يتم البدء بأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.