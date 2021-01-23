ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اكتشف اعراض مرض باركنسون

السبت 23/يناير/2021 - 12:22 ص
اكتشف اعراض مرض باركنسون
اكتشف اعراض مرض باركنسون
Advertisements
اسماء محمد
تتطور أعراض مرض باركنسون تدريجيًا وتكون خفيفة في البداية، وهناك العديد من الأعراض المختلفة المرتبطة بمرض باركنسون ولكن الترتيب الذي تتطور به هذه الأعراض وشدتها يختلف من شخص لآخر، ومن غير المحتمل أن يعاني الشخص المصاب بمرض باركنسون من كل هذه الأعراض أو معظمها.

نقدم لكم اعراض مرض باركنسون الرئيسية وفقا لما ذكره لموقع " NHS" .
الأعراض الرئيسية
رعاش اهتزاز ، والذي يبدأ عادة في اليد أو الذراع ومن المرجح أن يحدث عندما يرتاح الطرف ويستريح
بطء الحركة (بطء الحركة) تكون الحركات الجسدية أبطأ بكثير من المعتاد ، مما قد يجعل المهام اليومية صعبة ويؤدي إلى نزهة مميزة بطيئة ومتقطعة بخطوات صغيرة جدًا
تصلب العضلات (تصلب) تصلب وتوتر في العضلات ، مما قد يجعل من الصعب التحرك وتعبيرات الوجه ، ويمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة (خلل التوتر العضلي)
يشير الأطباء أحيانًا إلى هذه الأعراض الرئيسية باسم باركنسون حيث يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى غير مرض باركنسون.

أعراض أخرى
يمكن أن يسبب مرض باركنسون أيضًا مجموعة من الأعراض الجسدية والعقلية الأخرى.

الأعراض الجسدية
مشاكل التوازن: يمكن أن تجعل الشخص المصاب بهذه الحالة أكثر عرضة للسقوط وإصابة نفسه
فقدان حاسة الشم ( فقدان الشم):  يحدث أحيانًا قبل ظهور الأعراض الأخرى بعدة سنوات
آلام الأعصاب: يمكن أن تسبب أحاسيس غير سارة ، مثل الحرق أو البرودة أو التنميل
مشاكل التبول مثل الاضطرار إلى الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل للتبول أو التبول غير المقصود (سلس البول)
إمساك
عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه (ضعف الانتصاب) عند الرجال 
صعوبة الإثارة الجنسية وتحقيق النشوة الجنسية (العجز الجنسي) عند النساء
الدوخة ، عدم وضوح الرؤية أو الإغماء عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف: بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم
التعرق المفرط (فرط التعرق)
صعوبات البلع (عسر البلع) : وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية و الجفاف
زيادة إفراز اللعاب (سيلان اللعاب)
مشاكل النوم (الأرق) : يمكن أن يؤدي ذلك إلى النعاس المفرط أثناء النهار
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر .. مضاعفات خطيرة لمرضى السكري

بعد شائعة إصابة الرئيس الروسي بوتين .. ما هو مرض باركنسون؟

اكتشف أعراض السكرى المبكرة

علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم

الاعتلال العصبي المحيطي.. الوخز فى الجزء المصاب أبرز أعراضه

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

ترشيحاتنا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

مساء الورد .. وصلة رقص حارة لـ نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

3 نجوم شاركوا في مسرحية بودي جارد لن يشاهدوها على الشاشة |تفاصيل محزنة

سلوفينيا تخطف تعادلا قاتلا مع السويد لتشعل حسابات المجموعة الرابعة لمونديال اليد

هجوم وتراشق .. حرب كلامية متبادلة بين نشوى مصطفى وأحد متابعيها

Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟