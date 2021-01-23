اكتشف اعراض مرض باركنسون

تتطور أعراض مرض باركنسون تدريجيًا وتكون خفيفة في البداية، و هناك العديد من الأعراض المختلفة المرتبطة بمرض باركنسون و لكن الترتيب الذي تتطور به هذه الأعراض وشدتها يختلف من شخص لآخر، و من غير المحتمل أن يعاني الشخص المصاب بمرض باركنسون من كل هذه الأعراض أو معظمها.





نقدم لكم اعراض مرض باركنسون الرئيسية وفقا لما ذكره لموقع " NHS" .

الأعراض الرئيسية

رعاش اهتزاز ، والذي يبدأ عادة في اليد أو الذراع ومن المرجح أن يحدث عندما يرتاح الطرف ويستريح

بطء الحركة (بطء الحركة) تكون الحركات الجسدية أبطأ بكثير من المعتاد ، مما قد يجعل المهام اليومية صعبة ويؤدي إلى نزهة مميزة بطيئة ومتقطعة بخطوات صغيرة جدًا

تصلب العضلات (تصلب) تصلب وتوتر في العضلات ، مما قد يجعل من الصعب التحرك وتعبيرات الوجه ، ويمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة (خلل التوتر العضلي)

يشير الأطباء أحيانًا إلى هذه الأعراض الرئيسية باسم باركنسون حيث يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى غير مرض باركنسون.





أعراض أخرى

يمكن أن يسبب مرض باركنسون أيضًا مجموعة من الأعراض الجسدية والعقلية الأخرى.





الأعراض الجسدية

مشاكل التوازن: يمكن أن تجعل الشخص المصاب بهذه الحالة أكثر عرضة للسقوط وإصابة نفسه

فقدان حاسة الشم ( فقدان الشم): يحدث أحيانًا قبل ظهور الأعراض الأخرى بعدة سنوات

آلام الأعصاب: يمكن أن تسبب أحاسيس غير سارة ، مثل الحرق أو البرودة أو التنميل

مشاكل التبول مثل الاضطرار إلى الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل للتبول أو التبول غير المقصود (سلس البول)

إمساك

عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه (ضعف الانتصاب) عند الرجال

صعوبة الإثارة الجنسية وتحقيق النشوة الجنسية (العجز الجنسي) عند النساء

الدوخة ، عدم وضوح الرؤية أو الإغماء عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف: بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

التعرق المفرط (فرط التعرق)

صعوبات البلع (عسر البلع) : وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية و الجفاف

زيادة إفراز اللعاب (سيلان اللعاب)