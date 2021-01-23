مؤشرات تدل على تلف مساعدين السيارة

تعمل المساعدين على راحة وأمان الركاب وقائد السيارة، كما لها تأثير فعال على الأداء والكفاءة والاتزان والثبات أثناء القيادة على الطريق , المساعدين لها دور فعال في إيقاف السيارة . تعتبر مساعدين السيارة من اهم الأجزاء فيها, والتي تعتمد عليها أنظمة التعليق في السيارة ,أيضاإيقاف





مساعدين السيارة هي الجزء الذي يربط بين تعليق الإطارات وهيكل السيارة، حيث يعملوا على تعويض عدم استواء الطريق من خلال امتصاص الاهتزازات والحد منها.





تتعرض المساعدين السيارة للتلف بسبب عدد من الأسباب، منها القيادة على الطرقات الوعرة التي دائمًا ما تكون مليئة بالمطبات والحفر، أو لتحميل السيارة بأوزان كبيرة، أو لانتهاء عمرها الافتراضي والي يتراوح من 3 الي 5 سنين حسب نوع السيارة و المساعد و طبيعة الطريق التي تسير عليها السيارة وفي هذا السياق نعرض عليكم مؤشرات تلف المساعدين .





مؤشرات تلف مساعدين السيارة :





1- تقليل ثبات واتزان السيارة على الطريق





2- ملاحظة طول مسافة الكبح والإنحراف في المنعطفات





3- تآكل إطارات السيارة، وظهور الإطارات بشكل غير متساو أي بشكل متعرج





4- تسرب الزيت من المساعدين





5- ارتجاج السيارة أثناء السير على الطريق





6- تجنح في الجزء الأمامي من السيارة عند الضغط على المكابح وتبدو وكأنها تغوص في الأرض





7- صدور أصوات غريبة مثل الطقطقة من إطارات السيارات خاصة عند تخطي المطبات والحفر