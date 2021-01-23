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رياضة

مسئول سابق بالزمالك: سأشجع الأهلي في مونديال الأندية.. وعقد شيكابالا لم يكن يسمح بتوقيع عقوبات مالية عليه

السبت 23/يناير/2021 - 04:32 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أنه سيشجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال السيد خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "سأشجع الأهلي، أي بطولة لا يشارك فيها الزمالك ويكون الأهلي طرف بها سأشجعه".

وأردف: "صعوبة المهمة لما تكن في المنصب، ولكن في توقيته، وهدفنا كان حسم ملف تجديد رباعي الفريق الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "شيكابالا كان يلعب مجانا وكنا عندما نريد أن نطبق عليه عقوبة لا نجد أموال يحصل عليها لنخصم منها، وشيكابالا ضرب المثل في الانتماء، والجمهور لا ينسى مواقف اللاعبين".

وأستمر: "صنعنا سقفا لعقود اللاعبين في الفريق وهذا كان هدفنا ولن يتم تخطيه، أيمن يونس كان رائعا في إقناع اللاعبين بالرؤية والتجديد خلال المفاوضات".

وواصل: "قدمنا أقصى عرض لفرجاني ساسي، وتوقعاتي أنه سيأتي".

واختتم: "باتشيكو طلب التعاقد مع مدافع ومهاجم، وكان أحد المطروح أسمائهم حسام حسن لاعب سموحة وباسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، وملحوظاتنا علي باسم كانت على فترته في الزمالك، ولكنه الآن يؤدي بشكل جيد وكان مرشحًا للعودة".
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