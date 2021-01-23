عندى حاجة مش طبيعية من امبارح.. أخر رسالة من المنتج ميدو منيب قبل وفاته

غيب الموت قبل ساعات المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر بالمسجد بجوار منزل الأسرة بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

كانت أخر ما كتب المنتج الراحل على صفحته بموقع فيس بوك: عندى حاجة مش طبيعية من امبارح.. كل شوية بنسى كل حاجة و أولهم القراية والكتابة وأرجع كويس تاني زى دلوقتي.. ادعولي.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى.



وكان آخر اعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.



