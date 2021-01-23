الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، استقبال المملكة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، كميات جديدة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما صرح به وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري.





وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنه نظرًا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة، وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة.





وقالت الصحة السعودية، "نواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا".



