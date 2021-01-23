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أخبار العالم

الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 08:28 ص
لقاح ضد كورونا
لقاح ضد كورونا
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية، استقبال المملكة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، كميات جديدة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما صرح به وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري. 

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق، أنه نظرًا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة، وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة. 

وقالت الصحة السعودية، "نواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا".

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى منظومة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر الماضي، حيث نظمت حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.
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