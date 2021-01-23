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رياضة

مصر المقاصة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري

السبت 23/يناير/2021 - 09:18 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق مصر المقاصة منافسه الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب  المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ويسعى فريق مصر المقاصة لمواصلة سجل الانتصارات التي بدأها منذ ثلاث مباريات امام الاسماعيلي واسوان وغزل المحلة لتحسين مركزه في جدول الترتيب . 

ويدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة أملا في تحقيق الفوز  بعد الخسارة المدوية امام فريق الجونة الجولة الماضية . 

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 13 نقطة بينما جاء فريق الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط .
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