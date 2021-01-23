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وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه على فيسبوك.. أبرز مانشيتات صباح البلد

السبت 23/يناير/2021 - 09:21 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، السبت. 

"أخبار اليوم"
التنمية المحلية: 2 مليون و709 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

"صدى البلد" 
وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي فيس بوك 

الصحة: تسجيل 748 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 52

"بوابة الأهرام" 
الأربعاء المقبل.. وفد روسي يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ 

"اليوم السابع"
النقل: إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية 
الزمالك يواجه أسوان بالجولة التاسعة في الدوري بحثا عن القمة

"الوطن" 
السياحة تنفي تشقق حوائط قصر البارون "سليمة والزيارة بها لم تتوقف"

"مصراوي" 
البيئة: العثور على دولفين نافق بالبحر الأحمر 

"سكاي نيوز" 
ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض "سنفعل شيئا"

"روسيا اليوم"
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم التعاون بشكل وثيق مع الحلفاء لردع كوريا الشمالية

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