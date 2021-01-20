التنمية المحلية: زى موحد لكل سايس وعلامة تحدد هويته بقانون تنظيم المركبات

قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إنه خلال شهر يوليو الماضى عام 2020 صدر قانون تنظيم المركبات، والذى وافق عليه وزير التنمية المحلية وتم نشره بالجريدة الرسمية هذا الأسبوع.





وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون يقوم بتنظيم المركبات إجمالا، حيث أنه حدد أن يكون هناك لجنة موجودة بكل محافظة، موضحا أنه يمثل فيها الإدارة العامة للمرور في المحافظة والاشتراطات التى تتقدم لها الشركة بكراسة الشروط والمواصفات.





وتابع أنه سيكون هناك زى موحد لكل سايس وعلامة تحدد هويته بقانون تنظيم المركبات، لافتا إلى أن تلك الاشتراطات الخاصة بالرخيص تشمل : الرقم القومى أو جواز السفر ومؤهله الدراسي لطالب الترخيص، وإذا لم يكن هناك شهادة دراسية يجب أن يكون هناك شهادة لمحو الأمية وشهادة تفيد بأداء الخدمة العسكرية وشهادة صحية من معامل وزارة الصحة تفيد عدم تعاطى مواد مخدرة.





وأكد ان تلك المستندات تقدم للجنة العليا، وعلى أساسها يتم تحديد الأماكن الذى سيتم بها الإنتظار وتحدد للمتقدم القيمة المفترض دفعها الشخص الذى يركن سيارته، بحيث تراعي القيمة الوضع الإقتصادى للمكان والحي والشارع.





وأشار: "اللى هيركن واحد لابس زى مخصص حاطط بادج عليه صورته ورقم الترخيص بتاعه اسمه"، حيث أنه إذا وقف فى مكان غير مرخص له سيتم معاقبته من قبل القانون.



