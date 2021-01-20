ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: زى موحد لكل سايس وعلامة تحدد هويته بقانون تنظيم المركبات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:58 ص
زى موحد لكل سايس
زى موحد لكل سايس
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إنه خلال شهر يوليو الماضى عام 2020 صدر قانون تنظيم المركبات، والذى وافق عليه وزير التنمية المحلية وتم نشره بالجريدة الرسمية هذا الأسبوع.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون يقوم بتنظيم المركبات إجمالا، حيث أنه حدد أن يكون هناك لجنة موجودة بكل محافظة، موضحا أنه يمثل فيها الإدارة العامة للمرور في المحافظة والاشتراطات التى تتقدم لها الشركة بكراسة الشروط والمواصفات.

وتابع أنه سيكون هناك زى موحد لكل سايس وعلامة تحدد هويته بقانون تنظيم المركبات، لافتا إلى أن تلك الاشتراطات الخاصة بالرخيص تشمل : الرقم القومى أو جواز السفر ومؤهله الدراسي لطالب الترخيص، وإذا لم يكن هناك شهادة دراسية يجب أن يكون هناك شهادة لمحو الأمية  وشهادة تفيد بأداء الخدمة العسكرية وشهادة صحية من معامل وزارة الصحة تفيد عدم تعاطى مواد مخدرة.

وأكد ان تلك المستندات تقدم للجنة العليا، وعلى أساسها يتم تحديد الأماكن الذى سيتم بها الإنتظار وتحدد للمتقدم القيمة المفترض دفعها الشخص الذى يركن سيارته، بحيث تراعي القيمة الوضع الإقتصادى للمكان والحي والشارع.

وأشار: "اللى هيركن واحد لابس زى مخصص حاطط بادج عليه صورته ورقم الترخيص بتاعه اسمه"، حيث أنه إذا وقف فى مكان غير مرخص له سيتم معاقبته من قبل القانون.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على رسوم استخراج رخصة السايس فى القانون الجديد

فى 8 نقاط.. اعرف طريقة تشغيل عربات الطعام المتنقلة

تعرف على المستندات المطلوبة لـ تشغيل عربات الطعام المتنقلة

10 آلاف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

2000 جنيه رسوم استخراج رخصة السايس.. قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

كل واحد بيتعلق من عرقوبه.. بشرى تدافع عن الفن

ترامب انتهى.. روحاني يدعو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي

فيديو جراف| نور عمرو دياب تتعرض لانتقادات حادة

قبل ساعات من مغادرة منصبه.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

الزمالك يقترب من ضم مهاجم برتغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة