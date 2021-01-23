ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المرصد السوري: الجيش السوري يضرب معاقل الإرهاب في مناطق متعددة

السبت 23/يناير/2021 - 09:29 ص
الجيش السوري يضرب
الجيش السوري يضرب الإرهاب
Advertisements
محمود نوفل
أفاد المرصد السوري بنشوب معارك طاحنة بين قوات الجيش السوري والفصائل الإرهابية المسلحة في عدد من الأماكن ضمن خفض التصعيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. 

وأشار المرصد إلى أن قوات الجيش السوري وجهت قصفًا قويا للعناصر الإرهابية في مناطق البارة ومحيط كنصفرة والفطيرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي. 

ولفت المرصد السوري إلى أن العناصر الإرهابية قامت بالرد على القوات السورية المتمركزة في قرية الملاجة وقرى وبلدات أخرى جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر في الفصائل المقاتلة على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية، حيث شهدت محاور ريف اللاذقية استهدافات متبادلة بين عناصر من الجيش السوري من جهة، والإرهابيين من جهة أخرى.

كما لفت المرصد السوري، الي قصف مدفعي نفذته قوات الجيش السوري على محور السرمانية ومواقع محيطة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

روسيا: 31 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال يوم واحد

بعد قصف تركي عنيف .. الهدوء الحذر يسيطر على ريف الحسكة السورية

ألغام وقنص.. مقتل 4 عناصر من ميليشيات موالية لتركيا في سوريا

مدفعية الجيش السوري تواصل قتال الإرهابيين وتقصف عدة مواقع

ميليشيا "قسد" تختطف السوريين وتصادر ممتلكاتهم

الحرب تشتعل.. الجيش السوري يضرب معاقل الإرهاب بلا هوادة

ترشيحاتنا

رغم تدهور صحتهما.. عروسان يقيما زفافهما داخل مستشفى العزل

أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور

بعد وقائع تحرش.. الأمير هاري وزوجته ميجان يهجران هذه المواقع

الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا

فرج عامر: فلوس سموحة مبروكة وما حدث فى مباراة بيراميدز كارثة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور