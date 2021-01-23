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حوادث

حزنا على شقيقه.. انتحار شاب عشريني شنقا في الجيزة

السبت 23/يناير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة انتحار شاب شنقا داخل غرفته بمدينة البدرشين بالجيزة.


وقررت النيابة تشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة وصرحت بالدفن بعد صدور تقرير الصفة التشريحية للشاب.


وأفاد بلاغ تلقته شرطة النجدة بالجيزة، بالعثور على شاب مشنوقا داخل غرفته بمدينة البدرشين.


وبالانتقال والفحص، عثر على شاب في العقد الثاني من عمره جثة هامدة، وعثرت عليه أهليته معلقا في مشنقة بسقف الغرفة.


وكشفت التحريات الأولية أن شقيق الشاب انتحر قبله بأسابيع قليلة، وظل الشاب يعاني من أزمة نفسية حزنا على شقيقه.


كما تبين من التحريات أن الشاب ظل فى المنزل طوال الأيام الأخيرة له بدون خروج يعانى من أزمة نفسية حادة حزنا على شقيقه المنتحر، حتى قرر إنهاء حياته منتحرا.


تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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