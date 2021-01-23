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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

السبت 23/يناير/2021 - 09:55 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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عبدالله هشام
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم السبت 23 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

الدوري الإنجليزي 

استون فيلا - نيوكاسيل .. الساعة العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 2 

الدوري الإسباني 
هويسكا - فياريال .. الساعة الثالثة مساء ..قناة beIN Sports HD 3 

اشبيلية - قاديش .. الساعة الخامسة والربع مساء .. قناة beIN Sports HD 3 

ريال سوسيداد- ريال بيتيس .. الساعة السابعة والنصف مساء .. قناة  beIN Sports HD 3 

ديبورتيفو الافيس - ريال مدريد  .. الساعة العاشرة مساء مساء .. قناة beIN Sports HD 1 

الدورى الايطالي 
روما vs سبيزيا - الساعة الرابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4

ميلان vs أتالانتا - الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 5

أودينيزي vs إنتر ميلان - الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4

فيورنتينا vs كروتوني - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - قناة beIN SPORT HD 4

الدوري الألماني 
 
أرمينيا بيلفيلد vs إنتراخت فرانكفورت - الساعة الرابعة والنصف مساء 

أوجسبورج vs يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء 

باير ليفركوزن vs فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء 

فرايبورج vs شتوتجارت - الساعة الرابعة والنصف مساء 

ماينز vs لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء 

هيرتا برلين vs فيردر بريمن - الساعة السابعة والنصف مساء 

الدوري الفرنسي
 
لانس vs نيس - الساعة السادسة مساء - قناة beIN SPORT HD 6

موناكو vs أولمبيك مارسيليا - الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD 6

كأس الاتحاد الإنجليزي 
 
ساوثهامبتون vs آرسنال - الساعة الثانية والربع عصرا - قناة beIN SPORT HD 2

برايتون vs بلاكبول - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN SPORT HD 12

وست هام يونايتد vs دونكاستر روفرز - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN SPORT HD 2

تشيلتنهام تاون vs مانشستر سيتي - الساعة السابعة والنصف مساء - قناة beIN SPORT HD 6

الدوري المصري 
 
غزل المحلة vs الإسماعيلي - الساعة الثانية والنصف عصرا - قناة أون تايم سبورت
أسوان vs الزمالك - الساعة الخامسة مساء - قناة أون تايم سبورت
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