مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم السبت 23 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي.
الدوري الإنجليزي
استون فيلا - نيوكاسيل .. الساعة العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
هويسكا - فياريال .. الساعة الثالثة مساء ..قناة beIN Sports HD 3
اشبيلية - قاديش .. الساعة الخامسة والربع مساء .. قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد- ريال بيتيس .. الساعة السابعة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو الافيس - ريال مدريد .. الساعة العاشرة مساء مساء .. قناة beIN Sports HD 1
الدورى الايطالي
روما vs سبيزيا - الساعة الرابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4
ميلان vs أتالانتا - الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 5
أودينيزي vs إنتر ميلان - الساعة السابعة مساء - قناة beIN SPORT HD 4
فيورنتينا vs كروتوني - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
أرمينيا بيلفيلد vs إنتراخت فرانكفورت - الساعة الرابعة والنصف مساء
أوجسبورج vs يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء
باير ليفركوزن vs فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء
فرايبورج vs شتوتجارت - الساعة الرابعة والنصف مساء
ماينز vs لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء
هيرتا برلين vs فيردر بريمن - الساعة السابعة والنصف مساء
الدوري الفرنسي
لانس vs نيس - الساعة السادسة مساء - قناة beIN SPORT HD 6
موناكو vs أولمبيك مارسيليا - الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD 6
كأس الاتحاد الإنجليزي
ساوثهامبتون vs آرسنال - الساعة الثانية والربع عصرا - قناة beIN SPORT HD 2
برايتون vs بلاكبول - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN SPORT HD 12
وست هام يونايتد vs دونكاستر روفرز - الساعة الخامسة مساء - قناة beIN SPORT HD 2
تشيلتنهام تاون vs مانشستر سيتي - الساعة السابعة والنصف مساء - قناة beIN SPORT HD 6
الدوري المصري
غزل المحلة vs الإسماعيلي - الساعة الثانية والنصف عصرا - قناة أون تايم سبورت
أسوان vs الزمالك - الساعة الخامسة مساء - قناة أون تايم سبورت