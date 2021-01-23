مليون و900 ألف طن.. تعرف على ترتيب مصر بقطاع الاستزراع السمكي

قال الدكتور خالد الحسينى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن الاستزراع السمكى البحرى شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تاريخ مصر الحديث ، لافتأ إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى مكان عبقرى حيث يحدها فى الشمال الشرقى بحيرة البردويل ، والبحر المتوسط.





وأضاف "الحسينى"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى بورسعيد تتعدد امتيازاته ومنافعه لمصر منها الاكتفاء الذاتى للأسماك البحرية لافتأ إلى أن إنتاج مصر من الاستزراع السمكي مليون و900 ألف طن.





وأشار إلى أن مصر حصدت مراكز متقدمة في إنتاج الأسماك ومنها البلطى ، البورى على مستوى أسواق العالم وذلك بفضل القيادة السياسية التى أولت اهتمامأ كبيرأ ب الثروة السمكية.





ولفت إلى أن مصر اقتحمت أماكن التصدير وخاصة دول الخليج بالنسبة للسمك البلطى نتيحة للمشروعات الاستثمارية الكبرى وفتح أسواق كبرى ، لافتأ إلى أن افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى بورسعيد يعد قيمة اقتصادية كبيرة .





وتابع أن بحيرة البردويل والبحر المتوسط مع مشروعات قناة السويس ، والبردويل يعد بقعة اقتصادية استثمارية كبرى وتصدر مصر المرتبة الأولى عربيأ وإفريقيأ فى الاستزراع السمكى والسادس عالميأ و 68 % من انتاج إفريقيل ينتج من مصر سواء فى الاستزراع النهرى ، البحرى أو البحيرات المختلفة.











