ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مليون و900 ألف طن.. تعرف على ترتيب مصر بقطاع الاستزراع السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 10:10 ص
بحيرة سمك
بحيرة سمك
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور خالد الحسينى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية،  إن الاستزراع السمكى البحرى شهد طفرة  كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تاريخ مصر الحديث ، لافتأ إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى مكان عبقرى حيث يحدها فى الشمال الشرقى بحيرة البردويل ، والبحر المتوسط.

وأضاف "الحسينى"،  خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى بورسعيد تتعدد امتيازاته ومنافعه لمصر  منها الاكتفاء الذاتى للأسماك البحرية لافتأ إلى أن إنتاج مصر من الاستزراع السمكي مليون و900 ألف طن.

وأشار إلى أن  مصر حصدت مراكز متقدمة في إنتاج الأسماك ومنها البلطى ، البورى على مستوى أسواق العالم وذلك بفضل القيادة السياسية التى أولت اهتمامأ كبيرأ ب الثروة السمكية.

ولفت إلى أن مصر اقتحمت أماكن التصدير وخاصة دول الخليج بالنسبة للسمك البلطى نتيحة للمشروعات الاستثمارية الكبرى وفتح أسواق كبرى ، لافتأ إلى أن افتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكى فى بورسعيد  يعد قيمة  اقتصادية كبيرة .

وتابع أن بحيرة البردويل والبحر المتوسط مع مشروعات قناة السويس ، والبردويل يعد بقعة اقتصادية استثمارية كبرى وتصدر مصر المرتبة الأولى عربيأ  وإفريقيأ فى الاستزراع السمكى والسادس عالميأ و 68 % من انتاج إفريقيل ينتج من مصر سواء فى الاستزراع النهرى ، البحرى أو البحيرات المختلفة. 



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة العريش تنظم دورة تدريبية حول كيفية إقامة مشروع للاستزراع السمكي

الزراعة: افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ

الثروة السمكية: مصر تتصدر المرتبة الثالثة عالميا في تصدير أسماك البلطي

أستاذ بعلوم الأزهر: مصر أصبحت رائدة فى مجال الاستزراع السمكى

الرئيس السيسي يفتتح "مشروع الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.. اليوم

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

في ذكرى ميلاده.. سر حب سعيد عبد الغني للون الأبيض

موعد مباراة أسوان ضد الزمالك في الدوري والقناة الناقلة

دعاء زيارة الكعبة الشريفة وآداب دخول المسجد الحرام

لو هتشتغل في أوبر.. شروط القانون لاستخراج كارت التشغيل

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها