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فن

في عيد ميلاد ريم أحمد.. معلومات لا تعرفها عنها

السبت 23/يناير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم السبت الفنانة ريم أحمد بعيد ميلادها، حيث أكملت عامها الـ31.

ريم أحمد لا تعمل بمجال التمثيل فقط، فما لا يعرفه الكثير عنها أنها تعمل بمجال التقديم التليفزيوني حيث تشارك ببرنامج "ست الحسن" كما تعمل كمدربة رقص وخاصةً "الزومبا".

ودخلت ريم أحمد الفن عن طريق الصدفة من خلال أصدقاء والدتها وشاركت في سلسلة مسلسلات "يوميات ونيس".
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