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أخبار العالم

روحاني يعلن موعد انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في إيران

السبت 23/يناير/2021 - 10:31 ص
حسن روحاني الرئيس
حسن روحاني الرئيس الإيراني
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في بلاده، الشهر المقبل. 

وعلى الرغم من الانخفاض المتواصل في إحصاءات إصابات ووفيات فيروس كورونا في إيران، أعلن وزير الصحة ارتفاعًا جديدًا لأعداد المصابين في العيادات الخارحية، محذرا من الموجة الرابعة للوباء في البلاد.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في معرض إشارته إلى بداية "ارتفاع جديد في حالات الإصابة بالعيادات الخارجية في البلاد بسبب الاستهتار وتبسيط الموقف من قبل المواطنين والمسؤولين، قال إن هذه الحالات يمكن أن تزيد من عدد حالات العلاج في المستشفيات وعدد الوفيات.

على الرغم من تأكيد نمكي على حقيقة أن عدد المصابين بالفيروس المتحور لم يزداد في الأيام الأخيرة وهو نفس النسبة المعلن عنها سابقًا، أعرب متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن مخاوفه بشأن الفيروس المتحور في البلاد، قائلا: "مستوى الرعاية الصحية على مستوى المجتمع يمكن أن يكون خطيرًا ويقودنا إلى ارتفاع جديد في المرض".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا ينقلون العدوى بمعدل 1.5 شخص، مقارنة بـ 1.1 لفيروس كورونا السابق.
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