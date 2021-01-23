برلماني يطالب بإنتاج المزيد من الأعمال الفنية عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب ، إن قوات الشرطة المصرية كانت ومازالت لها دور قوى فى نشر الأمن والأمان فى المجتمع المصرى، وهم من تصدوا بكل بسالة وشجاعة للمحاولات التخريبية للنيل من أمن واستقرار الوطن، وضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن، ولا يستطيع أحد ان ينكر هذا الدور والجهود العظيمة بجانب القوات المسلحة الباسلة ، وذلك على مر التاريخ.





وهنأ عبد الله، رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، الموافق 25 من يناير الجارى، مؤكدًا أن ما بذلوه من تضحيات وبطولات للتصدى للمؤمرات والمحاولات الخسيسة للنيل من الوطن بمثابة تاريخ مشرق ومضئ، وستظل بطولاتهم ملحمة وقصص ملهمة للشعب المصرى فى حب الوطن والتفانى والتصخية من أجل تراب مصر، ودرس لكل خائن وخسيس فكر أن ينال من الوطن.



