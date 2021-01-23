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برلمان

برلماني يطالب بإنتاج المزيد من الأعمال الفنية عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 ص
النائب عبد الله أحمد
النائب عبد الله أحمد عبد الله
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ماجدة بدوي
قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب ، إن قوات الشرطة المصرية كانت ومازالت لها دور قوى فى نشر الأمن والأمان فى المجتمع المصرى، وهم من تصدوا بكل بسالة وشجاعة للمحاولات التخريبية للنيل من أمن واستقرار الوطن، وضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن، ولا يستطيع أحد ان ينكر هذا الدور والجهود العظيمة بجانب القوات المسلحة الباسلة ، وذلك على مر التاريخ.

وهنأ عبد الله، رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، الموافق 25 من يناير الجارى، مؤكدًا أن ما بذلوه من تضحيات وبطولات للتصدى للمؤمرات والمحاولات الخسيسة للنيل من الوطن بمثابة تاريخ مشرق ومضئ، وستظل بطولاتهم ملحمة وقصص ملهمة للشعب المصرى فى حب الوطن والتفانى والتصخية من أجل تراب مصر، ودرس لكل خائن وخسيس فكر أن ينال من الوطن.

وطالب عضو مجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على بطولات وقصص رجال الشرطة المصرية البواسل، سواء فى مختلف وسائل الإعلام والأعمال الفنية أو فى المناهج التعليمية، حتى يعلم الجيل الجديد الدور العظيم الذى قام به هؤلاء الرجال حتى يحفظوا أمن واستقرار الوطن، وفى نفس الوقت تخليدا لذكراهم، وهذا بمثابة أقل تكريم لهؤلاء الأبطال العظام.
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