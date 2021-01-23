تقارير: قرار حرمان الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا «تم بالفعل»

أكد تقرير صحفي اليوم، السبت، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقع بالفعل عقوبة الحرمان لنسختين من دوري الأبطال على نادي الهلال السعودي، بعدما اعتبره منسحبا في النسخة الماضية، بسبب فيروس كورونا، بعد إصابة أكثر من 17 لاعبًا في الفريق.





ووفقًا لموقع "سعودي سبورت"، نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاتحاد الآسيوي لم يكتف باستبعاد الهلال من نسخة 2020 فقط، بل إنه كان يستعد لإصدار قرار رسمي، بحرمان زعيم القارة، من المشاركة في دوري أبطال آسيا، لمدة عامين.





وأوضح التقرير، أن الأمين العام إبراهيم القاسم الذي يوجد في لجنة المسابقات بصفته عضوا فيها قام بجهود مكثفة طوال الشهرين الماضيين لمنع تحويل ملف انسحاب الهلال من النسخة السابقة للجنة الانضباط وتجنبيه عقوبة الحرمان لنسختين.



وقام القاسم بإجراء اتصالات مكثفة مع أعضاء لجنة المسابقات الآسيوية وشرح موقف الهلال وظروفه التي عاشها في دور المجموعات الذي استضافته الدوحة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.





