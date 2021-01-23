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فن

شاهد.. الجمهور يتغنى بـ بحب معاك لسميرة سعيد

السبت 23/يناير/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الفيديو جمهور سميرة سعيد وهم يرددون أغيتها الجديدة "بحب معاك".

وكانت الديفا سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت اليوم  الأربعاء وهى طرح أغنية "بحب معاك" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. تقول كلمات "بحب معاك، وتقول كلمات الأغنية :بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق إسمي يبقى جميل بحب معاك الاقي ان الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه بحب معاك اكون حرة ومسئولة وليا وجودي مش صورة وأحس بإن انا الأولى وآخر وحدة تعرفها بحب معاك تحسسني بقيمتي كتير وان ما بيننا حب كبير واني بجد وش الخير واجمل واحدة بتشوفها بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس إنك بتحتاج ليه".

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