ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو

السبت 23/يناير/2021 - 12:01 م
أسرة المؤذن الصغير
أسرة المؤذن الصغير
Advertisements
شمس يونس

شهدت مدينة الاقصر فى الساعات الماضية فيديو لاحد الاطفال وهو يؤذن لصلاة الفجر وتسبب هذا الفيديو فى تفاعل الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ومما دفع فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر " احمد الطيب " فى رؤيته داخل مسقط راسه بساحة " آل الطيب " بمدينة القرنة غرب الاقصر .

وفى اول تعليق من والدة المؤذن الصغير " أحمد سيد قاسم خليل " وهى السيدة " سنية يسري "  ل" صدى البلد " انها فرحة جدا بزيارة ابنها لفضيلة الامام الاكبر " احمد الطيب " قائلة " كان قلبي حاسس ان شيخ الازهر سوف يطلب رؤيته وكانت امنيته وتحققت "


اقرا ايضا :

وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا

واضافت بان ابنها احمد والذى يملك من العمر " 10 سنوات " وهو فى سن الخامسه قررت هى ووالدته ان يغرسوا فيه حب للقران الكريم وتجويده واثناء ترتيله للقرأن الكريم لاحظنا صوته العذب وحبه الشديد فى مصاحبة والده الى المسجد وسماع صوت " الاذان " مما دفعه الى ترديد كلمات الاذان بصوته وهنا بدأ الناس فى سماع صوته ومطالبين له بالاستمرار

واوضحت بان نجلها كان كل شهر رمضان يختم الكريم اكثر من مرة هو والده وعند ختمه يقوم الصلين بالمسجد بعمل حفلة ذكر صغيرة بالمسجد ابتهاجا لختمه القران الكريم وتقوم هى بتوزيع الحلويات عليهم .

واشارت بان نجلها يتمنى ان يصبح طبيب مشهور عندما يكبر ليساعد أهالى المنطقة وجيرانه فى العلاج بأسعار بسيطة للتخفيف عليهم وعن امنيتها هى تقول " اتمنى ان اسمع صوت ابنى وهو يؤذن بالحرم المكى الكريم " .

وكان الطفل " احمد سيد قاسم " قد اشعال صفحات التواصل الاجتماعى الفيسبوك تفاعلا معه بعد اداءه المميز خلال قيامه بالآذان داخل أحد مساجد منطقة الكرنك شمالى مدينة الأقصر بصوته الرائع فى الآذان

 

في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو
في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو
في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو
في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو
في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو
في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم أذان الصبي غير البالغ .. تعرف على آراء الفقهاء

دعاء بعد أذان الفجر من 25 كلمة يغفر الذنوب

حكم إمامة الطفل البالغ 9 سنوات .. المفتي السابق يجيب

ذكرى رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. صاحب الحنجرة الذهبية.. هذا المرض سبب وفاته

في ذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد .. لُقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة.. حصل على 8 أوسمة من عدة دول عربية وأفريقية ..وزاد الإقبال على شراء الراديو وتضاعف إنتاجه بعد التحاقه بالإذاعة

صوت ذهبي.. مبتهل بالإذاعة: 5 خصائص تميز الشيخ عبد الباسط عن جميع القراء

ترشيحاتنا

تروج لممارسة الدعارة عبر الإنترنت.. حبس شبكة دعارة في قصر النيل

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال ساعات

الرجاء المغربي يحسم موقفه من ضم حميد أحداد

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

تحديث جديد لمتصفح Chrome يمنح المستخدمين هذه الميزة.. اعرفها

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

مواصفات وأسعار سيارة الشباب.. نيسان Juke موديل 2021 | صور