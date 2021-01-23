في أول تعليق لوالدة المؤذن الصغير بالأقصر:أاتمنى أن أسمع صوت ابني فى الحرم المكي.. صور وفيديو

شهدت مدينة الاقصر فى الساعات الماضية فيديو لاحد الاطفال وهو يؤذن لصلاة الفجر وتسبب هذا الفيديو فى تفاعل الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ومما دفع فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر " احمد الطيب " فى رؤيته داخل مسقط راسه بساحة " آل الطيب " بمدينة القرنة غرب الاقصر .

وفى اول تعليق من والدة المؤذن الصغير " أحمد سيد قاسم خليل " وهى السيدة " سنية يسري " ل" صدى البلد " انها فرحة جدا بزيارة ابنها لفضيلة الامام الاكبر " احمد الطيب " قائلة " كان قلبي حاسس ان شيخ الازهر سوف يطلب رؤيته وكانت امنيته وتحققت "





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واضافت بان ابنها احمد والذى يملك من العمر " 10 سنوات " وهو فى سن الخامسه قررت هى ووالدته ان يغرسوا فيه حب للقران الكريم وتجويده واثناء ترتيله للقرأن الكريم لاحظنا صوته العذب وحبه الشديد فى مصاحبة والده الى المسجد وسماع صوت " الاذان " مما دفعه الى ترديد كلمات الاذان بصوته وهنا بدأ الناس فى سماع صوته ومطالبين له بالاستمرار

واوضحت بان نجلها كان كل شهر رمضان يختم الكريم اكثر من مرة هو والده وعند ختمه يقوم الصلين بالمسجد بعمل حفلة ذكر صغيرة بالمسجد ابتهاجا لختمه القران الكريم وتقوم هى بتوزيع الحلويات عليهم .

واشارت بان نجلها يتمنى ان يصبح طبيب مشهور عندما يكبر ليساعد أهالى المنطقة وجيرانه فى العلاج بأسعار بسيطة للتخفيف عليهم وعن امنيتها هى تقول " اتمنى ان اسمع صوت ابنى وهو يؤذن بالحرم المكى الكريم " .

وكان الطفل " احمد سيد قاسم " قد اشعال صفحات التواصل الاجتماعى الفيسبوك تفاعلا معه بعد اداءه المميز خلال قيامه بالآذان داخل أحد مساجد منطقة الكرنك شمالى مدينة الأقصر بصوته الرائع فى الآذان