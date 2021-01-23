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أخبار العالم

أزمة بريطانية أمريكية بسبب تمثال تشرشل .. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:48 ص
تمثال تشرشل
تمثال تشرشل
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شريف سيد
توترت العلاقات الأمريكية البريطانية، وذلك بسبب إزالة التمثال النصفي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، فور تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وحاول حساب السفارة الأمريكية في بريطانيا تحسين الصورة من جديد بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وقال حساب السفارة: "لقد رأينا بعض المناقشات حول تمثال تشرشل ، لذلك أردنا فقط تذكير الجميع بما تعنيه العلاقة الخاصة حقًا بين بريطانيا والولايات المتحدة". 

ونشر الحساب فيديو جديد تحت عنوان "علاقة خاصة"، وينص على أن التمثال النصفي للزعيم البريطاني في زمن الحرب، والذي ظهر في المكتب البيضاوي للعديد من الرؤساء بمن فيهم الرئيس السابق ترامب، هو "مجرد تمثال نصفي".

كما يعرض المقطع صورًا لجنود بريطانيين وأمريكيين يقفون بجانب بعضهم البعض ، وصورًا مختلفة لرؤساء أمريكيين سابقين يتصافحون مع رؤساء وزراء سابقين، بما في ذلك الرئيس السابق أوباما ، ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.


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