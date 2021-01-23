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حاسبونا على كده.. الرئيس السيسى يزف بشرى بشأن تطوير قطاع السكك الحديدية

السبت 23/يناير/2021 - 12:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قطاع السكة الحديد كان يعانى من مشكلات كثيرة، ولكن الدولة المصرية قامت بتطويره ورفع كفاءته.


وأكد "السيسى"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس السيسى، أنه لن يكون هناك قطار قديم فى قطاع السكك الحديدية فى 21 ديسمبر 2021 من العام الحالى قائلا: "مش هتلاقوا عربية على السكة وابقوا حاسبونا على كده".


وأضاف أن الدولة المصرية تعمل علر رفع وتطوير وكفاءة قطاع السكك الحديدية بالإضافة لميكنته ورفع كفاءة المحطات ثم المعدات والتى تشمل الجرارات وعربات القطار.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.


ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.
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