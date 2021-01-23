ضبط جرار زراعى يلقى بمياه الصرف بترع ري الأراضى الزراعية بالمنيا

كما تمكنت الوحدة المحلية من ازالة حالتى تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 60م بقرية زهرة وتم التحفظ على مواد البناء المستخدمة ، مؤكدا علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفي سياق متصل ، واصلت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بالمنيا ، أعمال النظافة بمنطقة الحرفيين وزاوية سلطان حيث تم رفع ما يقارب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع كما قام قسم البيئة بقرية تلة أعمال النظافة بالقرية والتوابع وتم رفع ما يقارب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها الى المقلب الوسيط .

وفي حى وسط المدينة تمكنت أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع رفع ما يقارب من 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي.

ومن جانب آخر واصل حى غرب المدينة أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع وتم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين.

جاء ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بمداومة العمل على قدم وساق ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الأحياء .

ومن جهته ، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.