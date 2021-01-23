تباهى أمام زميله بجريمته.. طبيب فقد وظيفته ويواجه السجن لسرقته جرعات من لقاح كورونا

يرغب الجميع لو أن لديهم عصا سحرية أو سلطة ليحمي أحباءه من أنياب فيروس كورونا المستجد المتفشي في جميع البلدان حول العالم، وهو بالفعل ما فكر فيه طبيب عندما استغل فرصة سلطته ومكانته لينقذ عائلته وأصدقاءه، من خلا سرقة جرعات من اللقاح المضاد للفيروس لمنحهم إياه.









واتجه الطبيب لسرقة تسع جرعات من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" لحقن أسرته وأصدقائه، إلا أن الدكتور حسن جوكال أصبح يواجه اتهاما بسرقة قارورة تحتوي على جرعات من موقع تخزين لقاح في "هيوستن بـ ولاية "تكساس" في 29 ديسمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وأشار بيان صادر عن المدعي العام لمقاطعة "هاريس كيم أوج"، إلى أن السرقة حدثت في نظام الصحة العامة في مقاطعة هاريس، حيث يعمل الطبيب، ويقول ممثلو الادعاء بعد أسبوع من سرقة الدكتور "جوكال" للقارورة إنه تفاخر بالسرقة لزميله في العمل الذي اشتكى بعد ذلك إلى مديره.









وأضاف البيان أنه تم فصل الطبيب من وظيفته فيما بعد، وقال المدعي العام إن الدكتور جوكال سرق الجرعات لإعطائها لعائلته وأصدقائه وأن السرقة التي تُركت تعني أن الأشخاص الأكثر ضعفًا لم يتمكنوا من التطعيم.









وقال المدعي: "لقد أساء استخدام منصبه في وضع أصدقائه وعائلته في الصف أمام الأشخاص الذين خاضوا الإجراءات القانونية للتواجد هناك.. ما فعله كان غير قانوني وسيحاسب بموجب القانون".









ودافع بول دويل، محامي الدكتور جوكال، عن موكله قائلًا إن اللقاح كان سينتهي على أي حال، وقال: "الدكتور جوكال موظف حكومي متفان عمل على ضمان أن جرعات لقاح COVID-19 التي كانت ستنتهي صلاحيتها لولا ذلك تذهب إلى أحضان الأشخاص الذين استوفوا معايير الحصول عليها".









وفي حالة إدانته سيواجه جوكال عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 4000 دولار أمريكي.