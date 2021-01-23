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حوادث

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بدار السلام

السبت 23/يناير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف".

 فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف" بإستخدام مركبة (توك توك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) .

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابيى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا بإرتكابهما ( 10) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط  الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية " (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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