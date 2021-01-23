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اكتفاء ذاتي يصل 57%.. وزير الزراعة يكشف إجمالي عدد رؤوس الماشية في مصر

السبت 23/يناير/2021 - 01:35 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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شيرين عادل
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن تنمية قطاع الإنتاج الحيواني أسفرت عن عدة محاور منها حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات، تمصير السلالات والتحسن الوراثى، وإحياء مشروع البتلو، ودعم وتطوير تجميع الألبان. 

وأضاف "القصير"، خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس السيسى، أن عمليات الحصر على الثروة الحيوانية التي أجريت لأول مرة كشفت عن أن عدد الرؤوس بلغ حوالى 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية ومستوردة وجاموس محلى. 

ولفت إلى وضع خطة 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلى التى كانت متوقعة لنسب الاكتفاء الذاتى تصل 52% ولكن بفضل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمشروع القومى للبتلو وانخفض حجم الاستيراد ووصول حجم الاكتفاء الذاتى حاليا لنسبة 57%. 

وأشار إلى أن عدد الرؤوس بلغت موزعة ما بين أبقار محلية وجاموس محلى، موضحا أن هذا الحصر ساعد على التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم، وإدارة ملف الاستيراد، وتحديد كميات الألبان والولادات المتوقعة. 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

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