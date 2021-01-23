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أخبار العالم

دعما لـ نافالني.. 10 آلاف شخص يتظاهرون في شوارع موسكو

السبت 23/يناير/2021 - 02:10 م
تظاهرات موسكو
تظاهرات موسكو
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شريف سيد
تشهد شوارع العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات من قبل أنصار المعارض الروسي المحبوس، أليكسي نافالني. 

وقدرت وكالة رويترز للأنباء المشاركين في التظاهرات بـ10 آلاف متظاهر، مؤيدين للمعارض نافالني، الذي دعاهم إلى التظاهر في شوارع موسكو. 

واعتقلت قوات الأمن الروسية عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني

فيما ذكرت مواقع مراقبة الانترنت، أن خدمات الهاتف المحمول والأنترنت في روسيا تواجه صعوبات بالغة في الوقت الحالي بسبب التشويش من السلطات. 

وبدأت مناوشات ومشاجرات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نزلوا في شوارع العاصمة موسكو. 

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