تفاصيل دعم مشروعات الصحة في الشرقية بنصف مليار جنيه خلال 2020

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية حظيت خلال عام 2020 بقدر كبير من الاهتمام من جانب اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من نصف مليار جنيه، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.





وأوضح وكيل وزارة الصح بالشرقية أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات صحية خلال 2020 بقيمة مالية بلغت 190 مليون جنيه منها مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بههيا بتكلفة 130 مليون جنيه، والمراكز الطبية بالحى 15 والحي 29 والحي 11 والحي 16 بالعاشر من رمضان بتكلفة 36 مليون جنيه، والوحدة الصحية بحمد موسى بأبو كبير بتكلفة 4.7 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة بالدمييـن بفاقوس بتكلفة 4 ملايين جنيه مصري، واستكمال تطوير وإنشاء سور وحدة الهيصمية بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وتطوير وحدة سنيطة الرفاعييـن بتكلفة 500 ألف جنيه، وتوصيل مرافق وشراء مولدات كهربائية وغسلات مركزية وأجهزة للمشروعات الصحية بتكلفة 13.6 مليون جنيه.





اقرأ أيضا:

لمواجهة كورونا.. مصادرة 57 شيشة من مقاهٍ مخالفة بالشرقية





وأشار "مسعود" الى أنه تم توفير اعتمادات مالية من وزارة الصحة والسكان لإنهاء الأعمال الجارية للمشروعات الصحية بالمحافظة بقيمة 219 مليون جنيه، لتطوير كل من مستشفى كفر صقر المركزي بقيمة 100 مليون جنيه وتم تنفيذ أعمال بها بقيمة 28 مليون جنيه حتى الآن، ومستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق وإنشاء مبنى جديد بقيمة 72 مليون جنيه وتنفيذ أعمال بقيمة 24 مليون جنيه حتى الآن.





وأضاف أنه تم أيضا توفير اعتمادات للمركز الطبي بالحسينية بقيمة 10 ملايين جنيه وتم تنفيذ أعمال بقيمة 4.5 مليون جنيه حتى الآن، ووحدات طب الأسرة "كفر عوض الله حجازي بالزقازيق - المهدية بههيا - سعدة أبو خليل بفاقوس" بقيمة 15 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح بقيمة 4 ملايين جنيه، ومجمع النفايات الطبية الخطرة بالخطارة بقيمة 18 مليون جنيه.



كما تم تطوير وإفتتاح أقسام طبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع المجتمع المدني بقيمة تقديرية بلغت 136 مليون جنيه، شملت مستشفي ههيا المركزي بتكلفة تقديرية بلغت 6 ملايين جنيه، منها "قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم النساء والتوليد، وقسم الأطفال، وقسم الحضانات، وحدة معالجة المياة للكلي الصناعي"، كما تم تطوير مستشفي القنايات المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 13.3 مليون جنيه، منها "واجهة المستشفي، وقسم العناية المركزة، وقسم الكلي الصناعي، وقسم العناية المركزة للأطفال، وشراء مولد كهربائي.





وشملت الاعمال تطوير مستشفي الزقازيق العام بتكلفة تقديرية بلغت 23.6 مليون جنيه، منها "قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم القلب والذي يشمل (القسطرة القلبية – العناية المركزة – العناية المتوسطة)، والعناية المركزة للأطفال، وأيضًا تطوير مستشفى صدر الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت 9.6 مليون جنيه، منها "شبكة الغازات، والأشعة المقطعية، وإنشاء جناح طبي بالدور الثالث"، كما تم دعم السفارة الكورية لمستشفي الصالحية بتانك الأكسجيـن، وجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين جنيه، وتطوير مستشفي الحسينية المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 6.2 مليون جنيه، منها "إنشاء وتجهيز عناية مركزة لمصابي كورونا، وتوفير جهاز أشعة مقطعية".





كما شملت الأعمال تطوير مستشفي السعديين المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليون جنيه، منها "قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، وقسم الحميات، وقسم العناية المتوسطة، وقسم الأطفال"، وإحلال وتجديد مكتب صحة ثان الزقازيق، بتكلفة تقديرية بلغت 1.4 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز مدرسة للتمريض بمستشفى مشتول السوق المركزي، وتجهيز وتشغيل العناية المركزة، وتوسعة قسم الحضانات بالمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت 3.4 مليون جنيه.





وتم تطوير بنك الدم بمستشفي فاقوس النموذجي، وترميم مبنى الإدارة بالمستشفي، بتكلفة مليون جنيه، كما تم إنشاء وتجهيز مركز الأمراض التنفسية بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان، مخصص بها 15 غرفة عزل، بتكلفة تقديرية بلغت 11.3 مليون جنيه، وأيضا تجهيز وحدة الحضانات الجديدة بالمركز الطبي بصان الحجر، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.



وتضمن التطوير الدعم الحكومي لمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بالأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت 30 مليون جنيه، منها "دعم أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بـ46 ماكينة غسيل كلوي، وعدد 15 كرسيا، بتكلفة أكثر من 10 ملايين جنيه، من خلال صندوق تحيا مصر، ودعم أقسام الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بــ49 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة أكثر من 10 ملايين جنيه، ودعم المحافظة بعدد 33 جهاز تنفس صناعي للعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه، ودعم مستشفي بلبيس بتجهيزات طبية لتشغيل مبني الطوارئ الجديد وتجهيز قسم عمليات الطوارئ منها 6 جهاز تنفس صناعي، منظار جراحي، جهاز تحليل دم، 2 جهاز أشعة متنقل، جهاز أشعة ثابت، جهاز سونار، 5 جهاز مولد أكسجيـن، 2 ترابيزات عمليات، 2 جهاز تخدير، وجهاز صدمات، وجهاز كي، وأطقم آلالات جراحية، وشفاط جراحي، 37 سرير عناية وداخلي، بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه، ودعم مستشفي ههيا بـ 2 جهاز تخدير، و500 أسطوانة أكسجيـن للمحافظة، بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه، ودعم الشرقية بجهاز تبرع ببلازما المتعافيـن وتحويل الشرقية مركز إقليمي لسحب بلازما المتعافيـن من فيروس كورونا من خلال معالي وزيرة الصحة والسكان.



وفي إطار تضافر جهود مؤسسات ورجال المجتمع المدني لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة تم دعم المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، بتكلفه تقديرية بلغت 22.6 مليون جنيه، منها "دعم المستشفيات بـ34 جهاز تنفس صناعي، لدعم العنايات المركزة، بتكلفة تقديرية بلغت 8.7 مليون جنيه، ودعم المستشفيات بعدد 25 ماكينة غسيل كلوي، لدعم وحدات الكلي الصناعي، بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين جنيه، ودعم مستشفي بلبيس بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه 4.25 مليون جنيه، ودعم مستشفي منيا القمح بجهاز أشعة مقطعية بتكلفه 4 ملايين جنيه، ودعم مستشفى الإبراهيمية المركزي بجهاز منظار جراحي بتكلفة 650 ألف جنيه.



وتقدم الدكتور هشام مسعود بالشكر والتقدير للقيادة السياسية، ووزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، ومؤسسات ورجال المجتمع المدني علي تضافر الجهود في دعم وتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال هذا العام خاصة في ظل الظروف الراهنة وهذا الوباء العالمي، من حيث النهوض بالمشروعات الطبية والتي بلغت أكثر من نصف مليار جنيه.

