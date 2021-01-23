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حوادث

مساعدو وزير الداخلية وفريق النيابة العامة يتفقدان منزل المحلة المنهار

السبت 23/يناير/2021 - 03:16 م
مساعدي وزير الداخليه
مساعدي وزير الداخليه وفريق النيابة العامة
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احمد علي
باشر اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، يرافقه اللواء  هاني مدحت مدير أمن الغربية واعضاء فريق من النيابة العامة لمعاينه موقع منزل المحلة المنهار والوقوف علي اخر تطورات الحادث .
كما أسفر تداعيات الحادث عن وقوع 3 جثث ضحايا بينهم سيده واثنين أخرين كما خصصت سياره اسعاف لنقل الضحايا والمصابين الي طوارىء مستشفي المحلة العام .

كما انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالغربية، جثث ضحايا من تحت انقاض عقار المحلة الكبرى المنهار، وهم حصيلة حادث الانهيار الذي شهده هذا المنزل حتى الآن، وجار البحث واستكمال رفع الأنقاض.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى،  وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له، ، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.
وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
مساعدو وزير الداخلية وفريق النيابة العامة يتفقدان منزل المحلة المنهار
مساعدو وزير الداخلية وفريق النيابة العامة يتفقدان منزل المحلة المنهار
مساعدو وزير الداخلية وفريق النيابة العامة يتفقدان منزل المحلة المنهار
مساعدو وزير الداخلية وفريق النيابة العامة يتفقدان منزل المحلة المنهار
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