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أخبار البلد

الصحة تنفي استلام مصر للدفعة الثانية من لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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محمد غالي
نفي مصدر طبي مسؤول بوزارة الصحة والسكان، استلام الدفعه الثانيه من لقاح فيروس كورونا المستجد اليوم والتابع لشركة سينوفارم الصينية والقادم من دولة الإمارات.

وأعلن المصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لصدي البلد، أن مصر في انتظار استلام الشحنة الثانية للقاح فيروس كورونا، سينوفارم الصيني، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الوزارة حين قدومها.

وأكد المصدر، في تصريحات لصدي البلد أن توزيع اللقاح سيتم فور الانتهاء من تجهز الشحنة الثانية من الفيروس، بالإضافة الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية.

واوضح المصدر، ان موقع تسجيل لقاح كورونا جاهز ومجرب، وسيتم إطلاقه نهاية شهر يناير الجاري.

وأضاف، أنه حتى الآن لم يتم تطعيم أي من الفرق الطبية أو أصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا.

واكد: أن التطعيم اختياري وغير اجبارى وسيتم حصر كافة الاحتياجات للفرق الطبية بطريقتين الأولى حصر الأعداد بشكل كتابى من داخل المستشفيات والثانى عبر التسجيل والحجز فى الموقع الالكترونى.

 واشار الي ان الفئات التي تحصل علي اللقاح بالمرحله الاولي، الاطقم الطبيه بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرة إلى أن الأطفال والحوامل ضمن الفئات التي لن تحصل على اللقاح حتى الآن.


واكد المصدر، إنه يوجد 40 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى بالإضافة إلى 380 مستشفى فرز حميات وصدر، مقرر لها استلام حوالي 100 ألف جرعة جديدة من الإمارات.

 وأوضحت المصادر أنه تم تأجيل إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا مضيفة المصادر أنه سيتم عملية تسجيل داخلى للطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز بعد استطلاع رغبتهم فى الحصول على اللقاح من عدمه.

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