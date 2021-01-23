ضبط 6.5 طن بنزين وسولار و150 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.









جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية على مدار الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.









وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات أسفرت الحملة عن ضبط 42 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية تنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن والتصرف في 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس ببعض المخابز، فيما تم تحرير 12 محضر مخالفات لتجار تموينيين للغلق اثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن أسعار مقررات الحصص التموينية.









كما تم ضبط 150 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية و20 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات الجزارة وعدم وجود شهادات صحية، بجانب ضبط مخزن ألبان به ٥٠٠ كجم لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، فيما تم تحرير 2 محضر لتجار أجهزة كهربائية لقيامهم بعرض وبيع أجهزة غير أصلية ومقلدة للعلامة التجارية، وتم سحب عينات منها لعرضها على الجهات الفنية لإعداد تقرير فني بشأن التشابه والتقليد بين العلامة المسجلة الأصلية والعلامة التي تم ضبطها على العينات المسحوبة.









هذا وتمكنت الحملات أيضا من تحرير عدد من المحاضر في مجال الغش التجاري إثر ضبط سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية طبقًا لتقرير المعامل المركزية، في حين تم سحب 40 عينة لسلع غذائية و20 عينة لمنتجات غير غذائية وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والمعامل المركزية المختصة لإعداد تقرير بمدى مطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.









وفي مجال التفتيش والرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، أسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لمحطات بنزين لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها " أثناء مواعيد العمل الرسمية" و4 محاضر لمحطات رصيف للعمل في مجال المواد البترولية تعمل بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث تم التحفظ على 4 طن سولار و2.5 طن بنزين.







