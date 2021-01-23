قرار عاجل بشأن قائد سيارة أسطوانات الغاز المنفجرة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل قائد السيارة التي تعرضت للانفجار والمحملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بعد انتهاء إجراء المعاينة لمعرفة سبب الانفجار، والذي وقع مساء أمس، الجمعة، وتسبب في تعطيل حركة المرور.





وخلال المعاينة المبدئية، تم وضع تصور كامل للحادث وبيان أسبابه.





وكشفت مصادر لـ"صدي البلد"، عن أن النيابة العامة استمعت اليوم، السبت، خلال تحقيقاتها، إلى أقوال السائق الذي تم التحفظ عليه، أمس الجمعة، بمركز شرطة القصاصين؛ لسؤاله عن ظروف الواقعة، بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة، إضافة إلى الاستماع لأقوال بعض شهود العيان وأفراد تأمين الطرق.

وقررت النيابة العامة بالإسماعيلية، إخلاء سبيل السائق من سراي النيابة، وطلب تقرير فني من إدارة المرور بشأن الواقعة وظروف ملابساتها.





وأزال ضباط الإدارة العامة للمرور، آثار حادث انقلاب السيارة، الذي وقع أمس، الجمعة، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع آثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.





وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، مما أدى إلى انفجارها عقب خروج السائق والذي أصيب بكدمة بالكتف أثناء محاولة إنقاذه.





تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا يفيد انفجار سيارة أنابيب غاز منزلي قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الإسماعيلية.





تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انفجار سيارة تحمل 250 أسطوانة غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند الكيلو 86.





جاء ذلك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان، متجهه الي مستودع سرابيوم، بالكيلو 86 الصحراوي.





كما جرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف وتمت السيطرة على الحريق خلال 10 دقائق.





وأعادت إدارة المرور فتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات بعد السيطرة علي انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز الطبيعي.





وتم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، وشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحامًا بسبب عمل المرور على رفع بقايا السيارة وأسطوانات الغاز.



