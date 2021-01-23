سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

ارسل القارئ عادل مروان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.





وقال مروان في شكواه نعاني نحن سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت طفل صغير منذ فترة.





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.









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