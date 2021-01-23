بيدوروا على واحد لقيوا 3| "الإنقاذ النهري" تعثر على جثث أثناء البحث عن غريق قرية الزوامل

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية على 3 جثث اثناء البحث على جثة شاب، غرق فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس بالشرقية بعد انقلاب سيارة ربع نقل به من اعلى كوبرى.





وفى ذات السياق كانت قوات الانقاذ النهرى بمحافظة الشرقية تواصل جهودها للبحث علي جثة الغريق الشاب محمد السيد دياب .غريق حادث كوبرى الزوامل بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عثرو على 3 جثث لاشخاص اعمارهم مابين ال10 سنوات وال 30 عاما، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم .





تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون اعلى كوبري الزوامل بمركز بلبيس في ترعة الإسماعيلية.





على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح، وبعدها تم انتشال السيارة وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة في مياه الترعة.





كما تبين أن السيارة كانت تقل ستة عمال بأحد المصانع، قفز 2 منهم قبل انقلابها في مياه الترعة إثر انفجار أحد الإطارات، فيما أصيب 2 ولقى الاثنان الآخران مصرعهما، وتم انتشال أحدهما والسيارة، وجار انتشال الجثمان الثاني.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري تبحث عن المفقود.