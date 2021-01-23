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محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 04:57 م
صدى البلد
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ايمن رياض
بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ 69 لعيد الشرطة، جاء نصها:

" يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب الامنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات... يوم سجل فيه رجال الشرطة البواسل أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن استقلال الوطن وحريته، وندعو الله ان يرحم شهدائنا الابرار من أبناء الشرطة وجميع شهداء الوطن وان يحفظ مصرنا الحبيبة بسيادتكم وان يحفظكم لمصر قائدًا ، عرفناه رمزًا للوطنية وزعيما صادقا يسير بالوطن للتنمية والتقدم والرخاء ومدافعًا عن الحق والعدل، داعين المولي عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وان يسدد على طريق الخير خطاكم".

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كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، وعدد من الوزراء والمحافظين.

وأكد المحافظ، أن عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان.


وفي سياق متصل أعلن اللواء المحافظ بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

وقال إنه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية. 

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