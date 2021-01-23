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رياضة

الشرقية للدخان يغرد في صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

السبت 23/يناير/2021 - 05:00 م
فريق الشرقية للدخان
فريق الشرقية للدخان
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة العاشرة من مباريات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد التى شهدت فوز فريق الشرقية للدخان على منافسه شبان قنا بنتيجة هدفين دون رد. 

ويواصل فريق الشرقية للدخان صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني مبتعدا عن منافسه المنيا الذي تعرض لهزيمة قاسية أمام فريق سوهاج بنتيجة هدف دون رد . 

وجاءت النتائج كالآتي : 

كيما أسوان 0-1 طهطا 
بترول اسيوط 1-1  اسمنت اسيوط 
سوهاج 1-0 المنيا 
التليفونات 0-0 شبان قنا 
الالومنيوم 0-0 سمسطا 
الاعلاميين 1-1 الفيوم 
ديروط 1-1 بني سويف 
قنا 0-2 الشرقية للدخان 

جدول الترتيب :

1 - الدخان 25 نقطة
2 - المنيا 20 نقطة
3- الإعلاميين 17 نقطة
4- الألومنيوم 17 نقطة
5 - ديروط 15 نقطة
6- بني سويف : 15 
7- شبان قنا : 15 
8- الفيوم : 15
9- سوهاج : 15 
10- بترول اسيوط : 12 
11- سمسطا : 10 
12- كيما اسوان : 9 
13- قنا : 9 
14- طهطا : 9 
15- تليفونات بني سويف : 7 
16- اسمنت اسيوط : 4 
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