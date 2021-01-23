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رياضة

منافس الأهلي.. إعارة يوسف المساكني نجم الدحيل القطري إلى العربي

السبت 23/يناير/2021 - 05:13 م
يوسف المساكني
يوسف المساكني
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محمد السعيد
أعلن نادي الدحيل القطري إعارة يوسف المساكني لاعب الفريق، إلى العربي القطري لمدة عام ونصف.

وذكر نادي الدحيل في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تمت إعارة يوسف المساكني إلى العربي لمدة موسم ونصف.

وأضاف، أن هذه الخطوة جاءت  في إطار العلاقات المميزة التي تجمع  الناديين، و باقي إدارات الأندية القطرية.

 وتمنى نادي الدحيل القطري التوفيق للاعب يوسف المساكني في مشواره القادم.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.


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