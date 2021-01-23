بـ إطلالة جديدة.. رشا مهدي تبهر جمهورها في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة: "مساء الهنا".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:
مساء الجمال ودي بشرة خير إن الأبيض هيكسب النهاردة - مساء الورد والياسمين على أحلى رشا - مساء كل حاجة جميلة وانتي أجمل حاجة فيهم.
يُذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" الذى يعرض على شاشة قناة الحياة.
مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.